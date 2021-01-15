ينشر 4 ص ..إزاي ماتخليش عربيتك تجيب وش سلندر وإنت بتزود مياه الردياتير

الكثير من أصحاب السيارات يقومون بالكشف على مياه الردياتير بطريقة خاطئة ، فقد تصيبك هذه الطريقة بالحروق .
ونصح الخبراء في مجال السيارات أن يتم تزويد مياه الردياتير من خلال قربة الردياتير ،حتى مستوى العلامة العليا بها ،مع مراعاة ملاحظة منسوب المياه في قربة الردياتبر ، وهل يزداد وينقص تلقائيا تبعا لحالة المحرك ام لا ، فهي تزيد والمحرك ساخنة وتعود وتنقص عند البرودة ، والسبب هو زيادة الضغط والخلخلة التي تحدث بالردياتير أثناء درجات الحرارة .
ويفضل عند ملء الردياتير ان تكون من خلال فتحة عنق صغيرة ، وهو ساخن وينتظر حتى يبرد قليلا ، ويفتح الغطاء ببطء ، ثم يشغل المحرك أثناء تزويده حتى تختلط المياه الموجود مع الساخنة ، وبالتالي لا يؤدي إلى انحناء وش السلندر .
كما حذر خبراء السيارات من إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في تابلوه السيارة أثناء القيادة ، والتي ينتج عنها نقص في مياه الردياتير فلا بد من تزويد المياه فى الردياتير والمحرك ساخن، أو إطفاء السيارة قليلا حتى تهدأ ثم بعد ذلك تدويرها مرة أخرى ووضع المياه .
ونصح الخبراء في مجال السيارات أن يتم تزويد مياه الردياتير من خلال قربة الردياتير ،حتى مستوى العلامة العليا بها ،مع مراعاة ملاحظة منسوب المياه في قربة الردياتبر ، وهل يزداد وينقص تلقائيا تبعا لحالة المحرك ام لا ، فهي تزيد والمحرك ساخنة وتعود وتنقص عند البرودة ، والسبب هو زيادة الضغط والخلخلة التي تحدث بالردياتير أثناء درجات الحرارة .
ويفضل عند ملء الردياتير ان تكون من خلال فتحة عنق صغيرة ، وهو ساخن وينتظر حتى يبرد قليلا ، ويفتح الغطاء ببطء ، ثم يشغل المحرك أثناء تزويده حتى تختلط المياه الموجود مع الساخنة ، وبالتالي لا يؤدي إلى انحناء وش السلندر .
كما حذر خبراء السيارات من إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في تابلوه السيارة أثناء القيادة ، والتي ينتج عنها نقص في مياه الردياتير فلا بد من تزويد المياه فى الردياتير والمحرك ساخن، أو إطفاء السيارة قليلا حتى تهدأ ثم بعد ذلك تدويرها مرة أخرى ووضع المياه .