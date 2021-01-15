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رياضة

شوبير يحسم الجدل حول قرب انضمام عمر خربين لـ الزمالك ..فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام عمر خربين نجم الهلال السعودي السابق لـ فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه بقناة " اون تايم سبورت " أن هناك بعض الاحاديث بشان ضم اللاعب لـ فريق الزمالك ولكن من بعض المقربين من الزمالك وليس اي من مسؤولي النادي.


وأضاف شوبير أن الزمالك خلال الفترة الحاليه يسعى لتجديد عقود بعض لاعبيه وترتيب أوراقه لذلك فضم اللاعب في الوقت الحالي صعب. 

وتابع أن هناك عرض قوي من الوحدة الاماراتي لضم خربين مشددا ان المفاوضات متقدمة للغاية بين اللاعب والنادي .

وأكمل أنه وارد في الساعات المقبلة ان تختلف الامور ولكن في الوقت الراهن خربين قريب للغايه من الانضمام للوحدة الاماراتي .
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