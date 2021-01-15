في ذكرى ميلاد شفيق جلال .. تعرف على مهنته قبل احتراف الغناء

شفيق جلال واحد من اهم مطربي الاغنية الشعبية في تاريخ مصر الا انها لم يكتفي فقط بالغناء بل ايضا ترك بصمة في السينما بعدة اعمال هامة حيث يصادف اليوم الـ 15 من شهر يناير ذكرى ميلاده.





قبل احتراف شفيق جلال مجال الغناء كان يعمل في صناعة الأحذية، وكان يغني في الافراح الشعبية .





كانت أول اعمال شفيق جلال السينمائية فيلم " سر طاقية الاخفا" عام 1947 ومن اشهر افلامه " خلي بالك من زوزو" مع السندريلا سعاد حسني وحسن الامام حيث قدم دور زوج والدتها " تحية كاريوكا" وايضا شارك في فيلم " اميرة حبي انا" و"حكايتي مع الزمان".





وتوفى شفيق جلال عام 2000 عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل بمرض الكلى.



