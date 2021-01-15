هانى الناظر يوجه رسالة مهمة للمتعافين من كورونا

قال الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث السابق، إن المتعافى من فيروس كورونا يعانى من بعض المشكلات بعد التعافى منها تساقط الشعر و ظهور بعد الأمراض الجلدية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم هبة ماهر و رحمة خالد و داليا اشرف، أن تساقط الشعر يكون ناتج عن نقص المناعة، ولذلك على الجميع تناول كميات مياه كبيرة و الخضروات.





ولفت إلى أن هناك بعض الأدوية تعطى للمتعافى و بعد أيام يتم اختفاء الأعراض الناتجة بعد التعافي واشار إلى أن هذا الأمر غير مقلق، ولكن ناتج عن ضعف المناعة بسبب كورونا.





وقد حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، من تناول عصير الليمون دافئا أو إضافته للشاي أو لأي مشروب ساخن.



ونوه الناظر إلى أن هذا يعتبر خطأً شائع عند كثير من الناس حيث أثبتت الدراسات العلمية أن تسخين الليمون يؤدي إلى انخفاض تركيز ڤيتامين سي الذي لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وبالتالي يصبح العصير بلا أي قيمة صحية.

وناشد هاني الناظر، تناولوا دائما عصير الليمون طازجًا ولا تضيفونه للمشروبات الساخنة واحصلوا على فيتامين سي اللازم لرفع مناعة الجسم ومقاومة الأمراض المعدية ومنها كورونا.



