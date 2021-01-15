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أخبار العالم

أمريكا ترد على دعوة الأمم المتحدة للتراجع عن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
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القسم الخارجي
رفضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دعوات الأمم المتحدة، للتراجع عن تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، بعدما أعلنت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وضع الجماعة على لائحة الإرهاب.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومسؤولون كبار في المنظمة الأممية الولايات المتحدة، أمس، العدول عن قرار إعلان ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران كجماعة إرهابية، خشية من حدوث مجاعة وسقوط قتلى على نطاق واسع في اليمن التي مزقتها الصراعات.

ورفض نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، هذه الدعوات، وأخبر مجلس الأمن أن الولايات المتحدة استمعت للتحذيرات حيال تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وستتخذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر التي تستهدف إيصال المساعدات الإنسانية لهذا البلد.

وأضاف: "ولكننا نؤمن بأن هذه خطوة صحيحة إلى الأمام لإرسال إشارة واضحة إذا كنا نريد أن تمضي العملية السياسية قدمًا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الاثنين الماضي، تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كتنظيم إرهابي، وقادته إرهابيين. 

وقال بومبيو إن هذا يهدف الى تحميل ميلشيا الحوثي المسؤولية عن أعمالها الإرهابية بما في ذلك الهجمات عبر الحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.
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