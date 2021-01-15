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رياضة

وزير الرياضة يصل كفر الشيخ لافتتاح فرع City Club

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:54 ص
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مبنى محافظة كفر الشيخ وكان فى استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ونائبة عمرو البشبيشي، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات والعضو المنتدب، وذلك قبل افتتاح فرع نادي City Club بالمحافظة .

يأتي هذا في اطار سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بتطوير البنية التحتية الانشائية الرياضية، لضمان دعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية، وتوفير بيئة رياضية صالحة لجميع فئات المجتمع، ووفقا لرؤية القيادة السياسية.

وقد بدأت شركة استادات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أولى خطواتها في تطوير استادات مصر وهيئاتها الرياضية لتكون مؤسسات رياضية اجتماعية ترفيهية اقتصادية شاملة، من خلال أحدث المعايير والتكنولوجيا العالمية، وذلك وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع المصري .
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