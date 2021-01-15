أيتن عامر تعلن تسجيل أغنية جديدة بصوتها

أعلنت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تسجيلها أغنية جديده بصوتها لأول مرة.





ونشرت أيتن عامر صورة لها مع فريق عمل الاغنية وعلقت قائلة: "قررت أعترف، أنا سجلت أول أغنية ليا وهنصورها قريب جدا فى أول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز ".





وتابعت أيتن عامر قائلة : "مع فريق عمل مبيهزرش الحان المبدع اللى كان نفسي اشتغل معاه من زمان اوى ( وليد سعد ) كلمات صاحب القلم الدهبي" تامر حسين" توزيع المتميز" أحمد إبراهيم" هندسة صوتية المهندس العبقرى " ياسر انور "إخراج اختى و عشرة العمر "بتول عرفة ".









يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من نهال عنبر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، وإدوارد.







