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رياضة

أحمد ياسر ريان وشادي يقودان الهجوم.. تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:34 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة إنبي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار.
خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد إبراهيم - شريف دابو 
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شادي حسين. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري،محمد جمال، عبدالله محمود،محمد توني، محمد حسن ، ونفول كوبينا، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، مصطفى ميسي.
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