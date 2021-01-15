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سيارات

دودج توقف إنتاج دورانجو SRT هيلكات.. صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:01 م
دودج هيلكات 2021
دودج هيلكات 2021
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أماني نوار

كشفت تقارير أمريكية  توقف إنتاج دودج دورانجو SRT هيلكات 2021 ، في يونيو القادم ،وسنجد أن الخطة الأصلية لـ دودج استهدفت صنع 2000 ، وحدة الـ SUV الرياضية في مصنع الشركة ، وذلك بولاية ميشيجان ، وعلى مايبدو أن الإنتاجية سترتفع قليلا ، وذلك خلال الأشهر القادمة ، من أجل تلبية الطلب الكبير على السيارة .

وتتوفر دورانجو SRT هيلكات بمحرك V8 المألوف سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 710 حصان وعزم 875 نيوتن متر ونظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.


كما تتسارع السيارة عالية  الاداء من الصفر إلى 96 كلم/س ، وتصل إلى 290 كلم/س ، ومعدل سحب 4000 كيلوجرام بحد أقصى، وتبدأ أسعارها الأمريكية من 80,995 دولار أي مايعادل 303,000 ريال.

وذكرت التقارير من قبل أن الشركة الأمريكية دودج ملتزمة بإنتاج أحدث سياراتها لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها ستقرر الشركة الحفاظ على السيارة أو إحالتها للتقاعد المبكر، حسب إقبال العملاء خلال هذه الفترة، كما أعلنت شركة دودج لصناعة السيارات الأمريكية منذ أشهر عن السيارة القوية
دودج دورانجو 2020


دودج ستوقف إنتاج دورانجو SRT هيلكات 2021 في هذا الموعد - المربع نت - سيارات


المربع نت | دودج ستوقف إنتاج دورانجو SRT هيلكات 2021 في هذا الموعد. للتفاصيل


دودج ستوقف إنتاج دورانجو SRT هيلكات 2021 في هذا الموعد - صدى العرب
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