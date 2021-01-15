دودج توقف إنتاج دورانجو SRT هيلكات.. صور

وذكرت التقارير من قبل أن الشركة الأمريكية دودج ملتزمة بإنتاج أحدث سياراتها لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها ستقرر الشركة الحفاظ على السيارة أو إحالتها للتقاعد المبكر، حسب إقبال العملاء خلال هذه الفترة، كما أعلنت شركة دودج لصناعة السيارات الأمريكية منذ أشهر عن السيارة القوية

























