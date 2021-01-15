اعتماد ترقيات المعلمين وصرف البدل بالزيادة الجديدة من الشهر المقبل

بداية من الشهر المقبل، يتم صرف بدل الاعتماد بأثر رجعي وذلك بعدما تم إنهاء إجراءات الخاصة به بجانب اعتماد ترقي المعلمين المستحقين للترقية 2020، وفقا لتصريحات محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة ومدير المديرية.
وأشار عطية في بيان أصدرته مديرية التعليم بالقاهرة، إلى حرص المديرية على انجاز الإجراءات المختلفة لصالح جميع العاملين، مشيرا إلى ان صرف بدل الاعتماد الشهر المقبل كما هنأ المعلمين مستحقي الترقية لسنة 2020.
في سياق متصل، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز"، إنه سيتم صرف زيادات المعلمين الجديدة مع مرتبات شهر يناير 2021، مؤكدا أن الوزارة ضخت سيولة نقدية كبيرة للتعامل مع الظروف الحالية التي تمر بها مصر والعالم في ظل أزمة كورونا.
تطبيق الزيادة الجديدة
ولحسن حظ المعلمين، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة عند صرفهم للبدل وحوافز الترقية، وفقا لقانون تحسين رواتب المعلمين، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية العام الماضي.
ووفقا للقانون الجديد، يتراوح متوسط الزيادات الشهرية بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
بدل المعلم
كما تضمن القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم.
حافز أداء
هذا بالإضافة إلى منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم.
مكافأة امتحانات
إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.
حافز إدارة مدرسية
تتضمن القانون أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري.