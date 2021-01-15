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حوادث

ضبط شخص تعدى على فتاة بسلاح أبيض فى أوسيم

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:43 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض.

بالفحص أمكن تحديد هوية المعنيان بالخبر وهما المجنى عليها ( فتاة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) والمشكو فى حقه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، ومقيم بذات دائرة المركز) وأنه أثناء سير المجنى عليها بمنطقة سكنها قام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بسلاح أبيض " قطر " محدثًا إصابتها بجروح قطعية وذلك لسابقة رفض أهلها خطبتها له وإرتباطه بها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

تم تكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحيتاجات الخاصة لتقديم الدعم النفسي والقانوني للمجنى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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