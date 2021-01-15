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ديني

منح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة أسوان تتحملها الأوقاف والجامعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:14 م
مِنَح ماجستير ودكتوراه
مِنَح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة أسوان
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عبد الرحمن محمد
وقعت وزارة الأوقاف، بروتوكول تعاون، بين الوزارة، وجامعة أسوان، وقعه عن الوزارة، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور/ أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان،  بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب أشرف عطية محافظ أسوان بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة أسوان .

ومن المقرر أن يتم تدريب الأئمة، في مجالات اللغة العربية ، والإرشاد النفسي ، وعلم الاجتماع ، ومهارات التواصل الإعلامي.

كما تم الاتفاق كذلك على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة أسوان ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة أسوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد.

وناشدت وزارة الأوقاف، من يرغب من أئمة أسوان في التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه في الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من الثلاثاء المقبل 19/ 1/ 2021م.
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