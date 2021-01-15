ضبط صاحب مخبز استولى على 9 ملايين جنيه من أموال الدعم بـ القليوبية

شنت مباحث مديرية التموين فى القليوبية حملة مكبرة استهدفت المنشآت غير المرخصة وثلاجات حفظ اللحوم أسفرت عن ضبط ثلاجه بداخلها كميات من الأسماك يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها فضلا عن ضبط مصنع تعبئة دون ترخيص.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بتنفيذ حملة بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري.





وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها على 4,131 طن أسماك ماكريل وبورى يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة.





كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية بداخله 23,48 طن زيت طعام وخل وطحينة معبأة داخل براميل وجراكن بدون مستندات ومجهولة المصدر قبل طرحها في الأسواق.

وضبطت الحملة أيضا مخبزا بلديا قام مالكه بالاستيلاء على مبلغ 8,950,858 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت مباحث التموين بمحافظة القليوبية من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلا الظروف الراهنة وتم التحفظ على 60 أسطوانة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات قادة رئيس مباحث التموين حملة وتم ضبط صاحب الشركة ومداهمة مخزنه وعثر بداخله على 60 أسطوانة أكسجين وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.





من ناحية اخرى أمرت نيابة طوخ بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق شب داخل مزرعة دواجن لمعرفة أسباب نشوبه، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.





وكشفت التحريات الأولية أن المزرعة مكونة من أربع طوابق وخالية من الدواجن والعمال الذين يعملون بها ، كما تبين من التحريات إن الحريق شب بعنبر واحد فقط بالطابق الأرضي ولا يوجد خسائر بشرية، وتم السيطرة التامة على الحريق.