بسعر 563 ألفا.. مواصفات سيارة هافال H9.. صور

سنجد أن المقصورة الداخلية للسيارة لا تتغير ولازالت الأسطح مطعمة بخشب الصندل في الكونسول الوسطي مع الكروم، ونفس نوع الجلد النابا.





يتم توصيل الهاتف بالشاشة الأمامية بخاصية أبل كار بلاي، وتأتي الشاشة مع نظام انفينيتي الصوتي، ولوحة العدادات مقاس 7 بوصات ملونة تعرض الصور بطريقة الـ 3D، وتستطيع تغير لون الخلفية حسب الطريق، كما تم إضافة اللغة العربية لجميع الشاشات.

استطاعت سيارة هافال H9، أن تحقق مبيعات غير متوقعة منذ تدشينها في دول الخليج، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك هي قدرتها على السير في الطرق الوعرة، حيث أنها تتوفر بتقنية الدفع الرباعي.وتعتبر السيارة متوسطة الحجم بـ7 مقاعد، وهي مبنية على قاعدة عجلات بودي أون فري، وبالنسبة لقاعدة العجلات مقاسها 280سم، وأبعاد السيارة طول 485.6 سم ، والعرض 192.6 سم.وتتوفر سيارة هافال موديل 2021 بـ3 طرازات ، وهي Comfort ، Dignity، وSuper Dignity، كما انها منافس قوي لسيارات تويوتا لاند كروزر.أما الشكل الخارجي للسيارة عصري أكثر مع وجود بعد التغييرات في الواجهة الأمامية، وشملت شبك التهوية الأمامي كروم، والذي أصبح بشريحتين مزدوجة بدل من 5 شرائح في موديل 2020.كما ينتشر الكروم على زجاج السيارة الجانبية وأسفل الأبواب، مع أضواء جانبية بلون هيكل السيارة، وعليها مؤشر انعطاف وكاميرا جانبية للكشف عن النقط العمياء وعليها أضواء ترحيبية، بالإضافة إلى العتبة الجانبية الكهربائية التي تتوفر فقط في فئة الدقنتي لأنه عتبة الصعود الجانبية صارت مخفية، وتنخفض أوتوماتيكيا لمن تفتح أي باب.تستمد السيارة قوتها بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة لترين تولد عزما يعادل 245 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا.ومن العناصر الجديدة، كاميرا عين الصقر التي توفر صورة ثلاثية الأبعاد بـ 360 درجة عند ركن السيارة، وعند الرجوع للخلف، وهذا يتم من خلال استخدام الكاميرات على المرايا الجانبية التي توفرت حديثا في السيارة ،سعر السيارة يبدأ من 36 ألف دولار أي مايعادل 563 ألف مصري.