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حوادث

سرقوا 7 طن سولار.. تفاصيل سقوط اخطر عصابات سرقة البترول من الخطوط الرئيسية

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:26 م
عصابة سرقة البترول
عصابة سرقة البترول
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مصطفي الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها.

 وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام أربعة عاطلين لثلاث منهم معلومات جنائية  جميعهم "مُقيمين بدائرة مركز قليوب" بتكوين تشكيل عصابى "بتخطيط من المتهم الأول" تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية ذلك النشاط وإختبائهم بمخزن خاص بالمتهم الأول "كائن بدائرة مركز قليوب" .

تم إستهداف المخزن المُشار إليه بمأمورية برئاسة قطاع 
الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبيةمدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم  (عدد5بنادق آلية- رشاش هيكلر وعدد  من الطلقات مختلفة الاعيرة-250جم حشيش-  سلاح أبيض-مبلغ مالي ).

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى وسابقة قيامهم بتركيب كلبس على خط أنابيب بدائرة مركز قليوب و الإستيلاء منه على كمية من السولار (بلغت حوالى7طن) وقيامهم عقب ذلك ببيع كمية السولار المستولى عليها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وبخاصة التى تزاول نشاطًا فى مجال سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البتروليةوكذا حائزى الأسلحة النارية والذخائر والمحكوم عليهم الهاربين و متجرى المواد المخدرة وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لضبط التشكيلات العصابية .
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