دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

انتهت مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة التي أقيمت عصر اليوم وشهدت خسارة جديدة لـ طنطا تحت قيادة رضا عبدالعال امام فريق بورتو السويس بنتيجة هدف دون رد .





وجاءت النتائج كالتالي :





سرس الليان 1-1 السكة الحديد

الزرقا 0-1 الترسانة

زد 0-1 منتخب السويس

القناة 1-0 النجوم

النصر 0-2 كوكاكولا

بورتو السويس 1-0 طنطا





وتقام غدا مواجهة فريق الداخلية أمام منافسه المريخ البورسعيدي كما تلعب مباراة جمهورية شبين ضد بتروجيت يوم الاثنين الموافق 25 يناير .





جدول ترتيب المجموعة حتى الآن :



