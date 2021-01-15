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رياضة

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:27 م
بورتو
بورتو
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عبدالله هشام
انتهت مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة التي أقيمت عصر اليوم وشهدت خسارة جديدة لـ طنطا تحت قيادة رضا عبدالعال امام فريق بورتو السويس بنتيجة هدف دون رد . 

وجاءت النتائج كالتالي : 

سرس الليان 1-1 السكة الحديد 
الزرقا 0-1 الترسانة 
زد 0-1 منتخب السويس 
القناة 1-0 النجوم 
النصر 0-2 كوكاكولا 
بورتو السويس 1-0 طنطا 

وتقام غدا مواجهة فريق الداخلية أمام منافسه المريخ البورسعيدي كما تلعب مباراة جمهورية شبين ضد بتروجيت يوم الاثنين الموافق 25 يناير . 

جدول ترتيب المجموعة حتى الآن :

- بورتو السويس : 19 نقطة 
- منتخب السويس : 17 نقطة 
- الداخلية : 13 نقطة 
- زد اف سي : 13 نقطة 
- الترسانة : 13 نقطة 
- كوكاكولا : 13 نقطة 
- بتروجيت : 12 نقطة
- سرس الليان : 12 نقطة
- المريخ : 11 نقطة
- القناة : 10 نقطة 
- النصر : 9 نقطة 
- النجوم : 8 نقطة 
- الزرقا :8 نقطة
- السكة الحديد : 8 نقاط
- جمهورية شبين : 7 نقاط
- طنطا : 6 نقاط 
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