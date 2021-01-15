صفاء الطوخي لـ مذيعة سألتها عن فقدان والدتها: بعتبرها مسافرة وهتيجي

وقالت الإعلامية إيمان يوسف، خلال استضافتها صفاء الطوخى ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، هسألك سؤال مش لذيذ، إلى اللي افتقدتيه بعد وفاة ماما".





ومازحت صفاء الطوخي، إيمان يوسف قائلة: "هو سؤال مش لذيذ فعلا".





وأضافت الطوخى، قائلة: "طول الوقت الحكاية ناقصة حاجة من غيرها، بعد فترة بدأت أعترف بفقدانها، وبعتبرها مسافرة وهتيجى، وروحها موجودة ديما".





".وأكدت صفاء الطوخى قائلة: "ربنا الحمد لله كان كريم معايا لان بنتى جميلة نسخة من أمى