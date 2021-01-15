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رياضة

مروان محسن يشارك في المران الجماعي لـ الأهلي

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شارك مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وشارك مروان محسن في المران الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج تأهيلي مصغر عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وأجرى مروان محسن مسحتين وجاءت النتيجة سلبية، وتم التأكد من سلامته طبيا، وخضع لبرنامج تأهيلي قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

واستأنف الاهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

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