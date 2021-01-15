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ديني

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:28 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمود ضاحي
نعى  الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسي" بدولة إندونيسيا الذي خلف وراءه عشرات القتلى والمصابين.
 

وتوجه  المفتي في بيانه اليوم –الجمعة- بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الزلزال المدمر‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

 

يذكر أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب جزيرة "سلاويسي" الإندونيسية، مخلفًا حتى الآن 35 قتيلًا وعشرات المصابين.
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