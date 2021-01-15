مفتي الجمهورية ينعى ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسي" بدولة إندونيسيا الذي خلف وراءه عشرات القتلى والمصابين.





وتوجه المفتي في بيانه اليوم –الجمعة- بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الزلزال المدمر‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.







