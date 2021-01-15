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مرأة

بفستان جذاب.. ملك قورة تستعرض جمالها على إنستجرام

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:04 م
ملك قورة
ملك قورة
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الانظار.

وظهرت بها ملك قورة، بفستان قصير وجذاب باللون الأزرق الفاتح، ووضعت حزام على الخصر ليبرز عن رشاقتها وجمالها.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة التي تتناسب مع ظهورها الناعم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان البنية الناعمة كأيشادو للعيون، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.

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