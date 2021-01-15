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محافظات

مستشفى قنا العام ينجح في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ببداية 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:24 م
مستشفي قنا العام
مستشفي قنا العام تنجح في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية
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يوسف رجب

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، إن مستشفي قنا العام بقيادة الدكتور محمد الديب، تمكن من إجراء 24 عملية قسطرة قلبية منذ بداية الشهر الحالي للمرضي المترددين على المستشفى.


وأوضح صالح، أن وحدة القسطرة القلبية بقنا العام كانت تجرى القسطرة التشخيصية فقط ، وتم تطويرها لتتمكن من إجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية معًا بمتوسط 30 حالة أسبوعيا في الظروف العادية، التى سبقت فيروس كورونا وإتخاذا للإجراءات الاحترازية، وتم خفضها إلى 15 حالة أسبوعيا تماشيا مع الوضع الراهن.


وأشار صالح، إلى أنه رغم إغلاق العمل بالمستشفيات فترة العزل لمدة 3 شهور بالموجة الأولي لكورونا إلا أن المستشفي، تمكنت من إجراء 298 عملية قسطرة قلبية في عام 2020.


وأضاف الدكتور أحمد عبدالجليل، أستاذ القلب بجامعة أسيوط، و استشاري القلب والمشرف علي وحدة القسطرة القلبية بالمستشفي، أن قوائم الانتظار وصلت إلي 190 حالة في وقت الموجة الأولي لكورونا، و حاليًا قوائم الانتظار و صلت لـ 41 حالة فقط، حتي اليوم بفضل المجهودات التي قام بها فريق وحدة قسطرة القلب.


وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر و التقدير إلي فريق وحدة قسطرة القلب والذي يضم" الدكتور أحمد عبدالباقي رئيس وحدة قسطرة القلب، والدكتور أحمد الزقيم رئيس قسم القلب بالمستشفي، و الدكتور مخلص صبحي والدكتور محمد عبدالماجد و الدكتور وائل رأفت والدكتور أحمد عبد الراضي، والدكتور محمد ياسين، والدكتور وائل فوزي، والدكتور وليد صلاح" بالإضافة إلي الفريق المساعد من الفنيين والتمريض و مصطفي الدسوقي، مشرف التمريض.


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مستشفى قنا العام ينجح في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ببداية 2021
مستشفى قنا العام ينجح في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ببداية 2021
مستشفى قنا العام ينجح في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ببداية 2021
مستشفى قنا العام ينجح في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ببداية 2021
مستشفى قنا العام ينجح في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ببداية 2021
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