لا أتواصل تليفونيا.. محمد صلاح يكشف عن علاقاته بأصدقائه العرب وأقربهم له





وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر قنوات " بي إن سبورتس":" علاقتي جيدة برياض محرز، حين أقابله نتحدث، لكننا لا نتواصل تليفونيًا.. نتحدث عندما يقابل فريقينا بعضهما البعض."





وأضاف:" لم أتواصل مع حكيم زياش " لاعب تشيلسي" حتى الآن، لا أتواصل مع لاعبين عرب بشكل كبير عمومًا، لكن أكثر اللاعبين العرب الذي أتواصل معهم هو عمر السومة، أتواصل معه على فترات.. علاقتي جيدة به."





ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

تحدث محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن علاقته باللاعبين العرب سواء في الدوري الإنجليزي أو خارجه.