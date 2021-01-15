فى الركعة الأخيرة.. موظف يفارق الحياة أثناء الصلاة في المسجد

شهدت منطقة نجع الدار بمركز الطود، جنوبي الأقصر تشييع جثمان، موظف بالسكة الحديد، توفى وهو ساجد خلال أداء صلاة العصر بمسجد القرية.





وكان المتوفى جمال محمد سيد ٥٠ عاما موظفا بالسكة الحديد مقيما بمدينة الطود، ومشهودا له بطيبة القلب، ودائما التواجد بالمساجد ، واليوم أثناء اداء صلاة العصر ، وخلال الركعة الأخيرة وفي السجود ظل ساجدا وفوجئ المصلون بان روحه فارقت الحياة.





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وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله الى المستشفي فى محاولات لاسعافه ولكن كل المحاولات باءت بالفشل واكد المسعفون بانه قد فارق الحياة



