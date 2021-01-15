ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميريهان حسين تقلد ميريام فارس.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:22 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو تقوم فيه بتقليد الفنانة ميريام فارس.

 

ومن المعروف عن ميريهان حسين حبها لتجسيد الشخصيات، وتقليد الفنانين، كما تبدع دائما في تحويل ملامحها للشخصيات الأخرى معتمدة على الميك اب وتقليد حركاتهم.

 

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب. 

 

وشاركت ميريهان حسين كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.  وشاركت ميريهان ان حسين فى  مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش. 

 

تدور أحداث مسلسل علامة استفهام حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث. 

 

وشاركت أيضا ميريهان حسين فى بطولة مسلسل " ايوب " بطولة الفنان مصطفى شعبان و محمد لطفى و دياب و الفنانة أيتن عامر و هنا الزاهد و سلوى عثمان . 

 

تدور أحداث  المسلسل حول (أيوب) وهو شاب بسيط  لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك ويعمل في مكتبة وبائع خضروات، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زي القمر.. ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

ميريهان حسين تبهر متابعيها من أحدث ظهور وهى تغنى

قبل موعده. . ميريهان حسين تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

إطلالة شتوية.. ميريهان حسين تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

ميريهان حسين تدندن بأغنية مش نظرة وابتسامة لـ سيمون.. فيديو

ترتر لامع.. ميرهان حسين تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

"صوت الدلتا" تحذف أغنية "فينك يا حبيبي" لمنير بعد إثبات ملكيتها

خبير: قرار أمريكا إدراج حركة حسم كجماعة إرهابية يضع بايدن في أزمة

الصحة: تسجيل 879 حالة بفيروس كورونا.. ووفاة 52 شخصا

وأوراق أخرى.. صحيفة الحالة الجنائية تهدد مصير حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

عامل توصيل يأكل وجبة الزبونة أمام منزلها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد