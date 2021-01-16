لاتسيو يكتسح روما بثلاثية في ديربي العاصمة الإيطالية





افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لـ لاتسيو في الدقيقة 15 مستغلًا خطأً دفاعيًا قاتلًا من دفاع روما.





وفي الدقيقة 23، أحرز الإسباني لويس ألبيرتو الهدف الثاني لـ لاتسيو، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء.





وفي الشوط الثاني، أكد لويس ألبيرتو تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 31 في المركز السابع، فيما توقف رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث.

فاز فريق لاتسيو على نظيره روما بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة ديربي العاصمة التي جمعتهما، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.