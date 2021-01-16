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فن

سمير صبرى: عملت آخر لقاء مع أم كلثوم فى المطار وشاهدت وثيقة زواجها

السبت 16/يناير/2021 - 01:10 ص
سمير صبري
سمير صبري
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محمد نحلة
قال الفنان سمير صبرى ان عبد الوهاب تحدث معهو طلب ان يجرى لقاء معه عن ام كلثوم ، وتعجب سمير صبرى من ذكاء عبد الوهاب . 

وأضاف صبرى خلال لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، عن علاقته بام كلثوم انه كان يذهب مع الهندسة الاذاعية بماسبيرة لمتابعة حفلات ام كلثوم ومدى براعته ووقفتها على المسرح واروع الاغانى. 

وحول انفراد سمير صبرى بآخر لقاء لأم كلثوم، قال تحدثت معها وقلت لها اتمنى ان اقوم باجراء حوار فقالت لى انا مسافرة بكره وتعالى قابلنى فى المطار وقد كان، لان ام كلثوم رجعت من السفر مريضة وذهبت للمستشفى. 

وتابع سجلت معاها الحوار فى المطار والحمد لله وعندما سألتها لو لم تكونى ام كلثوم المطربة من تكونى ،  قالت اكون حارس مرمى بالنادى الاهلى لان حارس المرمى يدافع ويحفظ ويصون ، وان مصرية وفلاحة  ادافع عن بلدى واصون ارضى واحافظ عليها . 

وقال سمير صبرى لا اتخيل نفسى شخص اخر غير سمير صبرى الفنان ، وعرفت سر من بنت محمود الشريف ووثيقة زواج ام كلثوم من محمود الشريف ولكن الظروف سببب الانفصال و بنته قالت ان ام كلثوم احبته جدا.
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