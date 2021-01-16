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فن

بنيولوك جديد.. هنادي مهنى تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

السبت 16/يناير/2021 - 05:38 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت هنادي مهنى صورة جديدة  من خلال خاصة الاستوري عبر  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنادي مهنى بإطلالة صيفية  جديدة  بلون شعر بني فاتح.

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.  


والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب".    

وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.    

أغنية هنادي مهنى "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.
بنيولوك جديد.. هنادي مهنى تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام
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