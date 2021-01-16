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محافظات

صحة القليوبية: 80 فريقا لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 10:32 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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إبراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، أن مبادرة متايعة مرضى كورونا في العزل المنزلي هي إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.



وقالت حتاتة إن أي مريض يشعر بأي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو التهاب الحلق أو كحة أو أعراض معوية يجب أن يتوجه إلى أي مستشفى بعدها تقيم المستشفى الحالة وعلى أساس هذا التقييم يتم العزل المنزلي أو الحجز بالمستشفى.

وأضاف وكيل المديرية أن مبادرة متابعة مرضى كورونا أعطت رسالة طمأنة للشعب المصري ودعما نفسيا قويا لكل مرضى فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم تخصيص 20 سيارة من خلال القوافل الطبية وتنظيم الأسرة للتوجه إلى مرضى العزل المنزلية ونقلهم إلى المستشفيات.

وأشارت إلى أن عمليات المتابعة تتم من خلال فرق طبية تم إعدادها وهي عبارة عن 80 فريقا منهم 38 فرقة تقوم بالاتصال التليفوني و32 فريقا يجرون الزيارات المنزلية، ويجرى متابعة الحالات البسيطة الموجودة في المنزل من خلال قياس العلامات الحيوية من خلال ارتفاع درجات الحرارة والضغط وقياس نسبة الأكسجين وتسليم جهاز قياس نسبة الأكسجين إلى 4 فئات هي مصابي الأمراض المزمنة، كبار السن، وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة، والحوامل.

وتابعت أنه يجرى تدريب المريض على استخدام الجهاز وإذا لم يستطع القيام بهذه العملية فإنه يجرى تدريب أحد ذويه لكي يقيس نسبة الأكسجين في جسمه، وإذا قلت عن 92% فإن المريض يتواصل مع المديرية لكي يدخل المستشفى.

وأكدت أن لجنة مشكلة من المديرية قامت جولة موسعة على مستشفيات عزل مصابي كورونا لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمرضى.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية إن الجولة شملت المرور على مستشفى بهتيم ومستشفى صدر المرج ثم مستشفى قهاـ وذلك للتأكد من سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الفريق الطبى.

وأوصت اللجنة بضرورة تلافي بعض الملاحظات التى كشفتها الجولة كما تم التأكيد على الالتزام بلبس الوقايات والتخلص الآمن من النفايات واتباع إجراءات مكافحة العدوى والتأكد من الإجراءات التمريضية ومتابعة ملف الأكسجين والإمداد والتأكد من الوصلات الخاصة بالأكسجين وسلامتها.

وشددت اللجنة على أن جميع الخدمات المقدمة لمرضى كورونا مجانية، كما تم تقديم الشكر لجميع الفرق الطبية والفنيين والعمال على جهدهم المتميز في مواجهة الجائحة.
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