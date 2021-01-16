سفير فلسطين بالقاهرة: مستعدون للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة..فيديو

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، متابعا: " نبدي مرونة كافية و مستعدين للتعامل مع الرباعية الدولية مع تفعيل دور جامعة الدول العربية ".





وأكد السفير دياب اللوح، خلال استضافته لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن أحد أهم أولويات دولة فلسطين، هي أن تكون المفاوضات، شاملة الجهود العربية، وتحترم العمق العربي .





ولفت إلى أن الدول العربية جميعها شريكة ، معقبا : " نريد موقف عربي كامل متكامل يدعم تحركات مصر والأردن " .





وأشار إلى أنه يأمل بأن تحمل المرحلة الجيدة ، أملا للشعب الفلسطيني ، في إيجاد حلا سياسيا متكاملا .





ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية المصري ، والأردني ، وألمانيا ، وفرنسا ، تم تشكيله وتأسيسه من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني ، مؤكدا أن مصر تربطها علاقات قوية مع فلسطين ، وكذلك دولة الأردن .