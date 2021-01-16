ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: مستعدون للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة..فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 10:22 ص
سفير فلسطين بالقاهرة
سفير فلسطين بالقاهرة
Advertisements
نورهان رأفت
قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، متابعا: " نبدي مرونة كافية و مستعدين للتعامل مع الرباعية الدولية مع تفعيل دور جامعة الدول العربية ".

وأكد السفير دياب اللوح، خلال استضافته لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن أحد أهم أولويات دولة فلسطين، هي أن تكون المفاوضات، شاملة الجهود العربية، وتحترم العمق العربي .

ولفت إلى أن الدول العربية جميعها شريكة ، معقبا : " نريد موقف عربي كامل متكامل يدعم تحركات مصر والأردن " .

وأشار إلى أنه يأمل بأن تحمل المرحلة الجيدة ، أملا للشعب الفلسطيني ، في إيجاد حلا سياسيا متكاملا .

ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية المصري ، والأردني ، وألمانيا ، وفرنسا ، تم تشكيله وتأسيسه من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني ، مؤكدا أن مصر تربطها علاقات قوية مع فلسطين ، وكذلك دولة الأردن .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سفير فلسطين بالقاهرة: عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة

قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس السيسي وأبو مازن غدًا

سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر المساعي المصرية في دعم القضية الفلسطينية.. فيديو

دياب اللوح: منفتحون على كافة الحلول السياسية بشرط احترام سيادة فلسطين..فيديو

ترشيحاتنا

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

الأهلي يرفض التراجع عن قضايا لافتة القرن ضد الزمالك

فيلم عن قصة حياته.. من الممثل الذي اختاره محمد صلاح لتجسيد شخصيته؟.. فيديو

لافتة وأنيقة.. شاهد إطلالات ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

في الذكرى الأولى لرحيل ماجدة الصباحي.. حقيقة ديانتها اليهودية

في ذكرى وفاة ماجدة.. تعرف على حقيقة ديانتها اليهودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة