ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 14 على قناة مدرستنا التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول الأسبوع الرابع عشر لعرض الحصص التعليمية على قناة مدرستنا التعليمية

واوضحت ‏ وزارة التربية والتعليم في بيان لها منذ قليل إن هذه الجداول تخص حصص المواد الاساسية التي اضاف للمجموع التي سيتم بثها لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي خلال الفترة من يوم الأحد 17 يناير حتى السبت 23 يناير 2021

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا التعليمية من خلال : تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه قد بدأت إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من اليوم السبت الموافق 16 يناير 2021.









وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم 20 فبراير 2021.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.



