تعيين 964 شابا بالمنيا بالقطاع الخاص خلال ديسمبر

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه تم تشغيل 964 شابًا وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر ، الماضي ، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية ، وتم ارسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين .





وأكد المحافظ انه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين .



















هذا ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوي العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html



وفي سياق متصل عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، اجتماعا مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكتر من 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، منهم 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 .

أكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقوم به شباب البرنامج الرئاسي في متابعة كافة الفعاليات ذات الشأن بمبادرة حياة كريمة، مثمنا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري، موضحًا ان ، اجمالي القرى التي سيتم تطويرها في المحافظة تصل الى 192 قرية في 5 مراكز .





ووجه المحافظ شباب البرنامج الرئاسي بالعمل على وضع الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين في مقدمة الأولويات ، وإقامة حوار مجتمعي مع الأهالي لزيادة الوعي وتعزيز الانتماء والمشاركة في تيسير تنفيذ تلك المشاريع والتي ستخدم كل المواطنين بالقري ، موضحا أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق).

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