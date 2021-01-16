حملات بـ أبوتيج والبدارى وساحل سليم.. محافظ أسيوط: وضع خطة للنظافة ورفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن وضع خطة لمنظومة النظافة بمراكز واحياء المحافظة بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع وادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لرفع جميع تجمعات القمامة ومقالب القمامة بصفة مستمرة.





ووجه رؤساء المراكز والاحياء باستمرار أعمال التطوير ورفع المخلفات بالقرى والمراكز ومتابعة استكمال أعمال صيانة اعمدة الانارة والتشجير وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالقرى والمراكز و النهوض بمنظومة النظافة والتخلص الامن من المخلفات الصلبة .





اقرأ أيضا :





وفي هذا الإطار ترأس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة وتم خلالها رفع 100 طن مخلفات قمامة من المقالب العامة بدائرة العقال البحرى ونجع المغربى وتم رفع 18 مقطورة و10 قلابات قمامة بالاضافة الى استكمال اعمال النظافة بباقى قرى المركز وتمهيدا الطرق الداخلية وتسويتها وانارة الشوارع واستكمال اعمال الصيانة للاعمدة الكهربائية.





كما ترأس اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بعض الحملات اليومية لرفع المخلفات ونظافة الشوارع والمرور اليومى لمتابعة اعمال الرصف بشوارع قرى المركز بالاضافة الى رفع الاشغالات وتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم.



