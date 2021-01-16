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تعليم

تعرف على آخر البعثات التي تقدمها التعليم العالي للطلاب راغبي الدراسة بالخارج

السبت 16/يناير/2021 - 02:48 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور أشرف محمد العزازي، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، للقيام بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي لمدة عام.


وفي سياق متصل، نعرض اخر أنشطة الإدارة والبعثات المقدمة:

- إعلان عن منح مقدمه من جامعة UNICAMILLUS


اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهوريه مصر العربيه بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحة، فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه ، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التاليه :ـ

Nursing

Physiotherapy

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology

كما افادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامه فى ايطاليا الى حين الحصول على شهاده الدبلومه.


ـ علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الانترنت Online نظرًا لمراعاه تبعات جائحه كورونا.


ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ

وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج

- إعلان عن منح دراسية مقدمه من النمسا للعام الدراسى 2021/2022

بينما افادت سفارة النمسا بالقاهره بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمه من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021/2022 .

المنح الدراسية المتاحه للمصريين هى كالتالى:ـ

Franz Werfel Fellowship

Richard Plaschka Fellowship

Ernst Mach Grant

Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences

Ernst Mach Follow-up Grant

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ
www.grants.at

علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح

- منح دراسية مقدمه من الحكومه الصينيه بالتعاون مع وزارة التعليم الصينيه لمرشحى برنامج IMPH

واعلنت المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH  للحصول على درجه الماجستير فى الصحه العامه مموله من الحكومه الصينيه بالتعاون مع وزارة التعليم الصينيه وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والاقامه داخل الحرم الجامعة بالاضافه الى بدل الاعاشه .

وذلك علما بأن برنامج ماجستير الصحه العامه IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنه واحده والدراسه تكون باللغه الانجليزيه ويسهم هذا البرنامج فى اخراج جيل جديد من القاده للعمل فى الصحه العامه فى دول العالم الناميه
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ
 清华大学研究生申请系统 (tsinghua.edu.cn)

هاى ان يكون اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021، علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح

- اعلان عن منح دراسيه سنغافوره للعام 2021/2022

وقعد اعلنت الإدارة العامة للبعثات عن افادت سفاره جمهوريه مصر العربية بسنغافورة بان جامعه Nanyang Technological University تقدم منح دراسيه  على برنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics  التى تنظمه كليه العلوم

بيانات  المنحه:-

عدد (1)منحه كامله القيمه الماليه 42.000 دولار سنغافورى(اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار)

عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 32.000 دولار سنغافورى( اعفاء من الرسوم الدراسيه)

عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 16.000 دولار سنغاقورى ( تغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه)

 علما بان مدة المنحه والدراسه عام واحد

أخر موعد للتقدم للمنحة 31 يناير 2021

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الموقع الالكترونى :-

ويمكن التقدم على المنحه على الموقع  الالكترونى التالى :-

علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات من هذه المنحه

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