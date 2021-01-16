للاطمئنان على حالته.. عبد الحليم علي يعقد جلسة مع حميد أحداد في الزمالك

حرص عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب النادي.





وقام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الأخيرة، وخوضه لبرنامج تأهيلي على هامش مران اليوم.





وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة سريعة مع لاعبى الفريق بحضور جهازه المعاون وعبد الحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وشهدت الجلسة حديث خاص بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.





ويسعى باتشيكو لمواصلة مسيرة الإنتصارات التى تحققت فى المباريات الأربع الأخيرة أمام سموحة وانبى والجيش والمصري سبقها التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون ليحصد 16 نقطة فى المركز الثانى بنفس الرصيد بالتساوى مع الأهلى .





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.