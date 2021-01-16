ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

للاطمئنان على حالته.. عبد الحليم علي يعقد جلسة مع حميد أحداد في الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 03:08 م
حميد أحداد
حميد أحداد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب النادي.

وقام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الأخيرة، وخوضه لبرنامج تأهيلي على هامش مران اليوم.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة سريعة مع  لاعبى الفريق بحضور جهازه المعاون وعبد الحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث خاص بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويسعى باتشيكو لمواصلة مسيرة الإنتصارات التى تحققت فى المباريات الأربع الأخيرة أمام سموحة وانبى والجيش والمصري سبقها التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون ليحصد 16 نقطة فى المركز الثانى بنفس الرصيد بالتساوى مع الأهلى .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جلسة فنية بين باتشيكو واللاعبين بنادي الزمالك

أول قرار من الزمالك بشأن تجديد عقد الونش

على هامش التدريبات.. جلسة بين باتشيكو ومساعديه فى الزمالك استعدادا للدوري

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

باتشيكو يخفف الحمل البدني للاعبي الزمالك

الزمالك يختتم تدريبه بتقسيمة قوية استعدادا لـ إنبى

ترشيحاتنا

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

مصطفى فتحي إعارة لـ سموحة عربون محبة لصفقة حسام حسن

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق في الأيام المقبلة.. التفاصيل

رئيس سانت إيتيان بريء.. صحفي بـ "سكاي سبورتس" يفجر مفاجأة بشأن تصريحات العمولة

شاهد.. أول صورة لأحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ: حاولت أقرب الشبه

وزير أفريقي يتعرض لموقف محرج في مطار القاهرة أثناء سفره| لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش