ضبط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها ببني سويف

تمكنت مباحث الفشن ببني سويف من القبض علي عاطلين وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها علي عملائهما مدمني المخدرات.





كان الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن تلقي معلومات من أحد مصادره السرية تفيد قيام عاطلين (محمود . ش) و ( رجب . ر ) مقيمان بمدينة الفشن بالاتجار في المواد المخدرة وانهما بصدد جلب كمية من الأقراص المخدرة لترويجها علي عملائهما بقري ومدينة الفشن وعلي الفور وبعد التإكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات تمكن النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين إبراهيم معاونوا المباحث من اعداد كمين للمتهمين أثناء جلب الحبوب المخدرة وتم ضبطهما وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل توزيعهما علي عملائهما.





وتم ضبط 202 ألف جنيه و 2 جهاز محمول وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .





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ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة ناصر بمديرية امن بني سويف، من جهودهم لكشف ملابسات، العثور على جثة شاب بالزراعات بناحية قرية دنديل زمام المركز، وبه اثار حريق بانحاء مختلفة من الجسم وبجواره دراجة نارية.

وعثر عدد من المزارعين والعمال بالقرب من مصرف زراعي ناحية قرية دنديل التابعة لدائرة مركز ناصر، على جثة لشاب ثلاثيني وبها اثار حريق، وبجواره دراجة نارية يبدو عليها الاشتعال، قبل أن يبلغوا مأمور مركز شرطة ناصر بالحادث، وتنتقل قوات الشرطة إلى مكان الحادث للمعاينة وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتحريات الحادث وإنتداب الطبيب الشرعي لبيان حجم الاصابات بجسد المتوفي وسبب الوفاة.



