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رياضة

مونديال اليد .. بيلاروسيا تكتسح كوريا الجنوبية 15 - 9 في الشوط الأول

السبت 16/يناير/2021 - 05:22 م
مونديال اليد 2021
مونديال اليد 2021
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محمد السعيد
تقدم منتخب بيلاروسيا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 15 - 9، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم لليد، التي تستضيفها مصر، من 13 حتى31 يناير الجاري.

وتقام اليوم 7 مباريات آخرى فى بعض المجموعات الثمانية وهى :


- النمسا × فرنسا، 7 مساء، صالة 6 أكتوبر.

- المغرب × البرتغال، 7 مساء، العاصمة الإدارية.

- مصر × مقدونيا، 7 مساء، إستاد القاهرة.

- روسيا × سلوفينيا - 7 مساء، برج العرب.

- تشيلي × السويد، 9:30 مساءً، بصالة إستاد القاهرة.

- الجزائر × أيسلندا، 9:30 بصالة العاصمة الإدارية.

- سويسرا × النرويج، 9:30 مساء، 6 أكتوبر.

وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، واستاد القاهرة.
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