مونديال اليد .. بيلاروسيا تكتسح كوريا الجنوبية 15 - 9 في الشوط الأول

تقدم منتخب بيلاروسيا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 15 - 9، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم لليد، التي تستضيفها مصر، من 13 حتى31 يناير الجاري.
وتقام اليوم 7 مباريات آخرى فى بعض المجموعات الثمانية وهى :
- النمسا × فرنسا، 7 مساء، صالة 6 أكتوبر.
- المغرب × البرتغال، 7 مساء، العاصمة الإدارية.
- مصر × مقدونيا، 7 مساء، إستاد القاهرة.
- روسيا × سلوفينيا - 7 مساء، برج العرب.
- تشيلي × السويد، 9:30 مساءً، بصالة إستاد القاهرة.
- الجزائر × أيسلندا، 9:30 بصالة العاصمة الإدارية.
- سويسرا × النرويج، 9:30 مساء، 6 أكتوبر.
وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، واستاد القاهرة.