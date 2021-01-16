مونديال اليد .. بيلاروسيا تكتسح كوريا الجنوبية 15 - 9 في الشوط الأول

وتقام اليوم 7 مباريات آخرى فى بعض المجموعات الثمانية وهى :









- النمسا × فرنسا، 7 مساء، صالة 6 أكتوبر.





- المغرب × البرتغال، 7 مساء، العاصمة الإدارية.





- مصر × مقدونيا، 7 مساء، إستاد القاهرة.





- روسيا × سلوفينيا - 7 مساء، برج العرب.





- تشيلي × السويد، 9:30 مساءً، بصالة إستاد القاهرة.





- الجزائر × أيسلندا، 9:30 بصالة العاصمة الإدارية.





- سويسرا × النرويج، 9:30 مساء، 6 أكتوبر.





وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، واستاد القاهرة.