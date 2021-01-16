خالد الجندي ناصحًا متابعيه: استمتع بحياتك قبل مماتك

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان عليه أن يعيش حياته ويستمتع بها كما يستمتع بدينه، وروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا حلوة خَضِرة".





ونصح "الجندى"، خلال لقائه على فضائية "دي ام سي" بعدم الاستماع لمن يرون أنهم وكلاء الله عز وجل فى الأرض، ويرتدون "جلابية قصيرة قائلا "استمتع بحياتك قبل مماتك"، وتلى قوله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ".





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سبب الهجوم على برنامجه "لعلهم يفقهون"، والعلماء الذين يحلون ضيوفا عليه، هو مواجهة أصحاب الأفكار الضالة والمغيبين ومن يريدون سلب عقول الناس بطرق النصب والاحتيال باسم الدين.





وأوضح الجندي أن ضيوف برنامجه من درجة علمية رفيعة علموا الناس أدب الاختلاف، مضيفا: "المستوى العلمى للموجودين فى هذا البرنامج الحمد الله تقدر تقول أننا عندنا فرز أول.. علماء من الأزهر الشريف والإفتاء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة كبار العلماء من التيارات العلمية فى المؤسسة العلمية الدينية ".



