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تعليم

إدراك الشباب الجامعي للانحرافات المجتمعية بالدراما المصرية.. رسالة ماجستير بـ آداب المنصورة

السبت 16/يناير/2021 - 07:25 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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محمود زيدان
تشهد كلية الآداب جامعة المنصورة، غدًا، الأحد، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد فؤاد عبد الرحمن، وذلك في تمام الرابعة مساءً بإحدى قاعات الكلية، وذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان "إدراك الشباب الجامعي للانحرافات المجتمعية بالدراما المصرية المعروضة بالقنوات الفضائية العربية المتخصصة".

وتضم لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور محمودحسن إسماعيل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الدراسات العليا للطفولة والإعلام بجامعة عين شمس، "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا وعضوًا"، والدكتور وليد العشري إبراهيم علي، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، "مناقشًا وعضوًا".

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