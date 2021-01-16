تعرف على استعدادات مطروح لنوة الفيضة الكبرى

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية الاستعداد المستمر لكافة القطاعات المعنية بالمحافظة لمواجهة توقعات الطقس غير المستقر خلال الايام القادمة مع نوة الفيضة الكبرى .









وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية لمواجهة أي مخاطر وعرض أي مصاعب ومطالب ومقترحات تعود بالنفع العام فى إطار التوقعات والتنبؤات للأرصاد الجوية بسقوط أمطار وموجة طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة وحرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.





ووجه محافظ مطروح لكل من رؤساء مراكز ومدن المحافظة ، و شركة المياه والصرف الصحي ، والحماية المدنية ، و قطاع الكهرباء ، و إدارة المرور ، و غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ، وكذلك مجموعة التدخل السريع بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الاستعداد ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفرادفي حالة تأهب قصوى.، ومراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر .





كما شدد على مراجعة وتطهير جميع شنايش المطر ومطابق وشبكات الصرف الصحي ، والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أي مواقف طارئة.





كما وجه كذلك بمراجعة خطة إنتشار كافة المركبات المجهزة والمعدات طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة لتلافي جميع نقاط الضعف والملاحظات التي ظهرت من التجارب السابقة.





من ناحية اخرى استقبل محافظ مطروح بمكتبه كلا من الشيخ عبد العظيم سالم مدير منطقة مطروح الازهرية ،والقمص متى زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح، والشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، وذلك بعد الإنتهاء من تشكيل وإعداد بيت العائلة المطروحية قبل إرساله غدًا لفضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر لإعتماد تشكيله.





وأكد محافظ مطروح على تشجيعه ودعمه لبيت العائلة بمطروح مع تذليل أى عقبات ، والذى يأتى ضمن بيت العائلة المصرى الكبير ، والتأكيد على الروح والنسيج الوطنى الواحد لأبناء شعب مصر من مسلمين ومسيحيين ‘مع دعم قيم المواطنة والأخوة ، وبما يسهم فى تعزيز الأخلاق والقيم النبيلة التى تعزز التسامح والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد ، و تنشئة أجيال قادرة على العيش معا فى سلام والتكاتف والتعاون فى مواجهة أى تحديات ومخاطر قد تواجه الواطن ووأد أى فتنه حفاظًا على الوطن.