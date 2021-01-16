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فن

معانا يارب.. كريم عفيفي يتألق في الأقصر

السبت 16/يناير/2021 - 08:04 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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مصطفى كرم
شارك الفنان كريم عفيفي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة  من الأقصر.

وعلق كريم عفيفي على الصورة التي ظهر بها داخل أحد المعابد الأثرية قائلا " اظن كده واضح جدا انا فين معانا يارب".

واعلن الفنان كريم عفيفى عن بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.
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