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مصطفى بكري يتقدم باستجواب لـ وزير قطاع الأعمال بسبب الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 08:10 م
مصطفى بكري مع احمد
مصطفى بكري مع احمد موسى
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هاني حسين
قال  الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري،  تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه تقدم باستجواب  رسمي لاتهام وزير قطاع الأعمال بأنه مسؤول عن تصفية شركة من أهم الشركات وأقدمها في الشرق الأوسط .

وأضاف  مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدلا من تطوير الشركة وتحديثها  قرر وزير قطاع الأعمال  تصفية شركة الحديد والصلب".

 وتابع مصطفى بكري: "التصفية تعني تفكيك الشركة وبيعها خردة وبيع الأراضي التابعة لشركة الحديد والصلب بـ 1454 فدانًا بالتبين، وتمتلك الشركة 200 مليون طن من خام الحديد في مناجم الواحات البحرية كافية لتشغيل 60 عاما بقيمة 6 مليارات دولار".

 وأكمل مصطفى  بكري: "العلامة  التجارية لشركة  الحديد والصلب تقدر بـ 100 مليون دولار"، مضيفا:"  وزير قطاع الأعمال  له موقف مسبق تجاه شركات الحديد والصلب".

ولفت مصطفى بكري: "وزير قطاع الأعمال لم يزر شركة الحديد والصلب مسبقا وما أسباب الموقف الذي يتخذه وزير قطاع الأعمال تجاه الشركة".

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