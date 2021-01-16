إيطالية فى الفيوم.. شيما صابر تعلق على زواج المصريين من الأجانب

علقت الإعلامية شيما صابر على تداول السوشيال ميديا بكثرة زواج المصريين من الأجانب وآخرهم السيدة الايطاليه التي تعيش بالفيوم.





وكتبت شيما صابر عبر حسابها بتويتر قائلة: "‏كل يوم الاقي شاهد روسية متجوزة من مصري و بتخرط ملوخية. شاهد ايطالية متجوزة مصري و بتلف المحشي .. مشفتش ليه شاهد مصرية متجوزة مصري و بتجري وراه في محاكم الاسره ، دي حمله لتشجيع الاجنبيات علي الزواج من مصريين .. طيب و الستات عندنا يروحوا فين".









وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، مؤخرا قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.



