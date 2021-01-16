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برلمان

اقتصادية النواب تناقش قانون الصكوك السيادية..والإسكان مشروع قانون نقابة المهندسين..الاثنين

السبت 16/يناير/2021 - 08:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تناقش اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب بعد غد الاثنين  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية و ينعقد الاجتماع بالاشتراك  مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتستكمل لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب بعد غد الاثنين  مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 تستعرض لجنة التعليم و البحث العلمي بعد غد الاثنين  مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتبحث لجنة النقل والمواصلات رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.

و تستعرض لجنة الاسكان و المرافق العامة  مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذي ناقشته اللجنة ووافقت علية وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.

و تناقش اللجنة الدينية  مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص(شئون الأزهر الشريف والتعليم الأزهرى وشئون دار الإفتاء المصرية).
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