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أخبار العالم

شاهد.. لحظة انتشال حوت نافق على شاطئ بالكويت

السبت 16/يناير/2021 - 08:34 م
حوت نافق
حوت نافق
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قسم الخارجي

تمكنت السلطات في الكويت من انتشال حوت نافق، طوله 20 قدما تقريبا فور ورود بلاغ بشأن وجوده بالقرب من جسر الدوحة.

وذكرت الهيئة العامة للبيئة في بيان إن عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بنقل الحوت لميناء الشويخ وتم انتشاله، وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله.

وتمكنت قوارب خفر السواحل الكويتي وهيئة الزراعة والإطفاء بإشراف هيئة البيئة من سحب الحوت النافق ونقله إلى بر الأمان تمهيدا لرفعه بإستخدام المعدات المتوفرة ونقله لمتابعة التحقيقات العلمية بشأن نفوقه.

ورصد مقطع فيديو لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل.

وأرجعت هيئة البيئة سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات،فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.



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