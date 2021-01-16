ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس البرلمان العربي: مواجهة السيسي للتدخلات الأجنبية بليبيا أظهرت السيادة العربية

السبت 16/يناير/2021 - 09:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، شرف له، فهو شخصية عربية كبيرة وإضافة للعمل العربي المشترك.

وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه عرض على الرئيس برنامج البرلمان العربي، ووجه له الشكر على ما قام به خلال الفترة الماضية في الدفاع عن الدول العربية والامة العربية ودعمه للحق العربي، وهذا محل تقدير من البرلمان العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن موقف الرئيس السيسي خاصة في منع التدخلات الأجنبية في ليبيا أظهرت السيادة العربية، مؤكدًا أن جميع التحركات المصرية دائمًا تصب في مصلحة الشعوب العربية، والبرلمان العربي يدعم هذه التحركات، ويركز على الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الحقوق والسيادة العربية، وفي التواصل مع البرلمانات الدولية لإيصال صوت القضايا التي نتبناها المتعلقة بسيادة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للدفاع عن قضايا الأمة.. رئيس الشيوخ يوضح أوجه تعاون المجلس والبرلمان العربي

رئيس الشيوخ: نحن داعمون ومؤيدون للبرلمان العربي

بقلب القاهرة.. تدشين مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية

رئيس البرلمان العربي فى حوار خاص لـ صدى البلد.. إليكم أبرز ما جاء فيه

رئيس البرلمان العربي يكشف عن دور مركز الدبلوماسية العربية الجديد

أدعوكم لتجديد العهد.. 5 رسائل لرئيس النواب من تحت قبة البرلمان العربى

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن الإسلام والمسلمين في فرنسا

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

الخديوي هيولعها نار.. أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية في صورة

مفاجآت تتعلق بلقاحات كورونا.. طبيب يزف بشرى سارة تظهر قريبا.. فيديو

السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا

تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي