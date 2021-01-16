رئيس البرلمان العربي: مواجهة السيسي للتدخلات الأجنبية بليبيا أظهرت السيادة العربية

قال السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، شرف له، فهو شخصية عربية كبيرة وإضافة للعمل العربي المشترك.





وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه عرض على الرئيس برنامج البرلمان العربي، ووجه له الشكر على ما قام به خلال الفترة الماضية في الدفاع عن الدول العربية والامة العربية ودعمه للحق العربي، وهذا محل تقدير من البرلمان العربي.



