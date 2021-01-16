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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

السبت 16/يناير/2021 - 09:40 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 15 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29128 طنا تشمل "900 طن اسمنت و16361 طن يوريا و11867 طن فوسفات".

أضاف البيان ، ان حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41382 طنا تشمل : 29269 طن ذرة و500 طن خشب زان و 2225 طن صودا و2880 طن فول و6508 طن قمح . ‎

وأشار البيان إلى أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 590 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و خس و ملوخية ) و حاصلات زراعية ( ليمون و فول سودانى و بصل و برسيم و زيتون ) و فواكة ( برتقال و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و امريكا و اليونان و انجلترا و سلوفينيا و اسبانيا و الصين و بنجلاديش و اندونيسيا و سريلانكا و ايطاليا و هونج كونج ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 102 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 586 حاوية مكافئة .


واختتم رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107957 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107590 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2861 شاحن.

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