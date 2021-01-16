التطعيم وحده لا يكفى.. طبيب بـ قصر العيني: وارد الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بـ قصر العيني، إنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حتى في ظل وجود اللقاحات.





وأضاف عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وجود التطعيم لا يعني النزول في الشوارع بدون الكمامات أو إجراءات التباعد الاجتماعي ".





وتابع اشرف عمر:" من الوارد أن يصاب الفرد بفيروس كورونا أكثر من مرة لأنه لا توجد مناعة مطلقة في فيروسات الإنفلونزا وفيروسات الكورونا ".





وأكمل اشرف عمر:" الحصول على اللقاح لا يوفر مناعة بشكل مطلق من الاصابة بفيروس كورونا ولكن اللقاح يعطي الجسم فرصة لمواجهة فيروس كورونا حال الاصابة به وأن تكون المضاعفات ضعيفة "، مضيفا:" فيروسات الانفلونزا والكورونا تتحور بشكل مستمر وهذا امر طبيعي".



