وكيل الصحة بالغربية: تعافي وخروج 25 حالة كورونا من مستشفى المنشاوي

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه، اليوم عن تعافي وخروج 25 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفى المنشاوي العام ، بعد تماثلهم للشفاء والعلاج ومنهم بعض الحالات للعزل المنزلي نظرا لتحسن حالتهم وفقًا لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.
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وقال الدكتور محمد جابر ، مدير مستشفي المنشاوي ، إن خروج 25 حالة من مصابى كورونا اليوم يرفع عدد المتعافين ويعد حافزا قويا للمصابين وتحقيق نتائج جيدة منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
كما أشاد بفريق العمل بالمستشفى، بداية من الأطباء وأطقم التمريض و مرورًا بالصيادلة و الفنيين، وانتهاءًا بالعمال والإداريين.
كما أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليمات إلى إدارة مكافحة العدوي بتطهير وتعقيم المستشفيات بصفه دوريه للحد من انتشار العدوي ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا
وجه الدكتورة حسناء محمد مدير إدارة مكافحة العدوي تكثيف عمل فريق مكافحة العدوي وناقلات الأمراض فى تطهير وتعقيم مستشفيات الغربية والإشراف على العمال والمتابعة المستمرة وذلك تنفيذا للتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدريب العاملين علي كيفية مكافحة العدوى والتعامل الصحيح للوقاية من الأمراض والإصابة بالفيروسات واتباع أساليب مكافحة العدوى طبقا لتعليمات وزارة الصحة .