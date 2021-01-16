وكيل الصحة بالغربية: تعافي وخروج 25 حالة كورونا من مستشفى المنشاوي

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه، اليوم عن تعافي وخروج 25 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفى المنشاوي العام ، بعد تماثلهم للشفاء والعلاج ومنهم بعض الحالات للعزل المنزلي نظرا لتحسن حالتهم وفقًا لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة. بمستشفى





اقرأ أيضا:

وقال الدكتور محمد جابر ، مدير مستشفي المنشاوي ، إن خروج 25 حالة من مصابى كورونا اليوم يرفع عدد المتعافين ويعد حافزا قويا للمصابين وتحقيق نتائج جيدة منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





كما أشاد بفريق العمل بالمستشفى، بداية من الأطباء وأطقم التمريض و مرورًا بالصيادلة و الفنيين، وانتهاءًا بالعمال والإداريين.





كما أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليمات إلى إدارة مكافحة العدوي بتطهير وتعقيم المستشفيات بصفه دوريه للحد من انتشار العدوي ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا