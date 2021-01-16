مونديال اليد.. منتخب النرويج يهزم سويسرا 31 - 25

انتهت مباراة منتخبي سويسرا والنرويج، المقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي بفوز منتخب النرويج بنتيجة 31-25.





وتضم المجموعة الخامسة منتخبات النرويج وسويسرا وفرنسا والنمسا.





شهدت بداية المباراة ندية كبيرة من الفريقين بعد أن تقدم المنتخب السويسري في بداية الشوط، ولكن سرعان ما تدارك منتخب النرويج الأمر وتعادل سريعًا، واستمر في ضغطه لينهي الشوط متفوقًا بنتيجة 17-13.





وفي الشوط الثاني حافظ المنتخب النرويجي على تقدمه وكشر عن أنيابه منذ بداية الشوط الثاني لينهي المباراة بفوزه بنتيجة 31-25





وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبات النرويج وسويسرا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يتذيل منتخب النمسا المجموعة بدون نقاط.





ويواجه المنتخب النرويجي في المباراة القادمة النمسا، بينما تلاقي سويسرا منتخب فرنسا في الجولة القادمة.





وتشهد الجولة القادمة مواجهات بين المنتخب الفرنسي والسويسري، ويلاقي المنتخب النرويجي منتخب النمسا.





وخسر منتخب النرويج مباراته الافتتاحية أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 24-28، بينما فاز منتخب سويسرا على النمسا بنتيجة 28-25.

يذكر أن منتخب سويسرا شارك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تم زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.