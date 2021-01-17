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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة تشيلي والسويد

الأحد 17/يناير/2021 - 12:14 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة تشيلي والسويد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبابلو أراريان، سفير دولة تشيلي لدى مصر، مباراة منتخبي السويد وتشيلي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، بالمجموعة السابعة، ضمن  مباريات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .
 
أشاد وزير الشباب والرياضة بالروح الرياضية التي تحلي بها الفريقان طوال فترات المباراة، وكذا بالمستوي القوي للمباراة والأجواء التنافسية المتميزة التي تشهدها البطولة يوما تلو الآخر، ما يؤكد توفير الدولة المصرية لأجواء رياضية آمنة انعكس بدوره علي مستوي البطولة. 

وأشاد سفير تشيلي لدي مصر ، بالإجراءات الاحترازية الخاصة بڤيروس كورونا، والخطة الطبية التي أعدتها جمهورية مصر العربية للبطولة لتوفير الآمان والسلامة للمنتخبات المشاركة، ما يؤكد عظمة وقوة الدولة المصرية وقدرتها علي تنظيم البطولات الدولية بصورة احترافية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة.

وكان المنتخب المصري أول الفرق المتأهلة للدور الرئيسي من المجموعة السابعة التي تضم منتخبات السويد وتشيلي ومقدونيا، بعد تغلبها علي منتخبي تشيلي ومقدونيا وحصدت ٤ نقاط كاملة.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز منتخب السويد على منتخب تشيلي بنتيجة ٤١-٢٦ ليلحق بالمنتخب المصري بالدور الرئيسي.
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